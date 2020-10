Homem em estado grave após ser mordido por inseto em Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:42 Facebook

Um homem de 42 anos ficou em estado crítico esta segunda-feira à tarde, em Ponte de Lima, após ter sido mordido por um inseto, que se suspeita poder tratar-se de uma vespa asiática.

Segundo o Comandante do corpo de Bombeiros local, Carlos Lima, a vítima "estava a passear na companhia da esposa na zona da ecovia em Bertiandos, quando sofreu a picada de uma abelha, não se sabe de que tipo", e pouco depois perdeu os sentidos.

"Ficou inconsciente. À chegada dos meios estava em choque anafilático, em paragem ventilatória. A situação foi revertida e a vítima estabilizada pela equipa dos Bombeiros e da SIV de Ponte de Lima, e transportada para o hospital de Viana do Castelo", descreveu o Comandante Carlos Lima, acrescentando: "O estado era muito grave antes de ser assistido. Ele em poucos minutos teria entrado em paragem cardíaca". "Provavelmente foi mordido por uma vespa asiática, mas tanto as equipas de socorro como a mulher não souberam precisar. Sabem que foi uma abelha, mas não sabem que tipo de abelha", disse ainda aquele responsável comentando que, em Ponte de Lima, "tem havido, de vez em quando, picadas de vespa velutina, mas a situações a este extremo é o primeiro episódio".

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para aquela ocorrência na ecovia do Loureiro, em Bertiandos, foi recebido às 16.57 horas. Estiveram no local, quatro operacionais com duas viaturas dos Bombeiros, SIV de Ponte de Lima, e VMER do Alto Minho.