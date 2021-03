Homem em estado grave após ser atingido por árvore em Ponte de Lima

Um homem de 58 anos ficou este sábado em estado grave ao ser atingido por uma árvore em Poiares, Ponte de Lima.

Segundo fonte da corporação de Bombeiros local, a vítima estava a proceder a abate de árvores, quando se deu o incidente, cerca das 10.04 horas, na Travessa das Fontes.

O homem foi transportado para o hospital de Braga, em estado considerado grave.

Estiveram envolvidos no socorro seis operacionais com duas viaturas dos Bombeiros, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo.

No local esteve também uma patrulha da GNR.