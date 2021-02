Idosa em estado grave após ser atingida por ramo de árvore em Ponte de Lima

JN/Agências Hoje às 14:29 Facebook

Uma mulher de 72 anos sofreu esta terça-feira "lesões bastante graves" após ter sido atingida na cabeça por "um ramo de grande porte" durante uma operação de abate de árvores, em Ponte de Lima, disse o comandante dos bombeiros.

Em declarações à agência Lusa, Carlos Lima, explicou que a mulher foi atingida por um "galho de grandes dimensões, que se desprendeu da árvore que estava a ser cortada".

"O galho desprendeu-se da árvore e atingiu a senhora na zona da cabeça, provocando-lhe logo traumatismos graves. Foi transportada para o hospital de Braga com lesões graves", disse o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima.

O acidente ocorreu cerca das 11.09, horas na freguesia de Queijada, no limite com o concelho de Vila Verde, distrito de Braga.

No local estiveram sete operacionais e três viaturas dos bombeiros, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima, e a Viatura de Emergência Médica (VMER) do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.