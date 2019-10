Idoso com 91 anos em estado grave após acidente em Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:28 Facebook

Um idoso com 91 anos de idade ficou ferido com gravidade, este sábado de manhã, após colisão entre dois veículos ligeiros em Vitorinho de Piães, Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o sinistro ocorreu, cerca das 7.11 horas, na Estrada Nacional 204, e provocou ainda mais dois feridos ligeiros. As três vítimas foram transportadas para o hospital de Viana do Castelo.

O socorro foi prestado por nove operacionais com três viaturas dos Bombeiros de Ponte de Lima e também pela SIV local.