Idoso encontrado morto em casa em Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 77 anos foi esta sexta-feira encontrado morto na sua residência em Moreira do Lima, Ponte de Lima, após a família ter alertado a GNR que este permanecia incontactável há dois dias.

Segundo fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo, o alerta foi dado cerca das 13.07 horas, e militares da GNR e bombeiros de Ponte de Lima, deslocaram-se à habitação do idoso, que vivia sozinho, e arrombaram a porta. Encontraram o septuagenário sem vida.

"Não há suspeitas de crime. Estiveram no local militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Arcos de Valdevez e foi descartada essa possibilidade", informou a fonte. O corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.