Incêndio de grandes proporções mobiliza 70 bombeiros em Ponte de Lima

Um incêndio florestal de grandes proporções, que deflagrou cerca das 20.57 horas, em Fornelos, Ponte de Lima, mobiliza 73 operacionais, com 21 viaturas, de seis corporações de Bombeiros e da Afocelca.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo estão envolvidas no combate, dificultado pelo vento forte que se faz sentir, os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, Viana do Castelo, Paredes de Coura, Caminha, Vizela e Vila Verde.

No local estão também patrulhas da GNR.