Acidente em Ponte de Lima provoca um ferido grave

Uma colisão entre duas viaturas, esta segunda-feira de manhã, na Estrada Nacional 306, em Feitosa, Ponte de Lima, provocou três feridos, um deles em estado grave.

Segundo fonte da corporação de Bombeiros local, as vítimas, duas mulheres e um homem, com idades entre 52 e 64 anos, foram transportadas para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo.

Ficou em estado grave uma vítima do sexo feminino. O acidente ocorreu cerca das 9.33 horas.

Prestaram socorro os Bombeiros de Ponte de Lima e a GNR, com oito operacionais e quatro viaturas.