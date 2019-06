Atleta morre durante prova de trail em Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:28 Facebook

A morte de uma atleta ensombrou, este domingo, a 3ª edição da prova Minho e Lima Trail, em Ponte de Lima.

A participante, com idade entre os 45 e 50 anos, foi "encontrada caída, inconsciente e aparentemente sem traumas associados [a uma queda]" no percurso da prova, na freguesia da Ribeira, em zona de montanha, perto da igreja do Cristo Rei.

Segundo fonte dos Bombeiros de Ponte de Lima, o alerta foi dado por um popular cerca das 10.30 horas. Quando a equipa de socorro chegou ao local, alguns atletas "estavam a iniciar o Suporte Básico de Vida" à vítima, que se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Ainda foi transportada pela ambulância SIV de Ponte de Lima para o hospital local mas, apesar das manobras de reanimação, morreu.

A atleta residia no concelho de Ponte de Lima. Na página de Facebook da prova, a organização publicou um primeiro comunicado em que lamenta o sucedido: "Hoje deveria ser um dia de festa e alegria para todos, porém, infelizmente, isso não foi possível. Lamentamos profundamente e partilhamos a nossa solidariedade em todos os familiares, amigos e equipa."