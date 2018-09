Aveleda investe 7 milhões em plantação de vinho verde em Ponte de Lima

Luís Moreira 06 Junho 2018 às 18:12 Facebook

A empresa vitivinícola Aveleda S. A. vai investir sete milhões de euros até 2020, na aldeia de Cabração, em Ponte de Lima, através da plantação de 200 hectares de vinho verde.

A iniciativa - anunciou esta quarta-feira a sociedade - insere-se no seu plano estratégico de desenvolvimento e sustentabilidade agrícola e, "tanto pela sua dimensão como pelas suas diferentes vertentes, reveste-se de grande importância económica e social para a região".

Fonte da empresa adiantou que o projeto, o mais relevante desenvolvido, até hoje, na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, é apresentado dia 13 de junho, na aldeia de Cabração.

Na ocasião, a Administração apresenta os detalhes do projeto de Cabração e a estratégia para os próximos anos. O ato conta com as presenças de representantes do IVV - Instituto do Vinho e da Vinha, CVRVV - Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e do Diretor Regional da Agricultura.