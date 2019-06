Câmara de Ponte de Lima decreta dia de luto pela morte de Cachadinha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:52 Facebook

A Câmara de Ponte de Lima decretou um dia de luto municipal, a cumprir na quarta-feira, pela morte de José da Silva Sousa, o cantador e tocador ao desafio conhecido como "Zé Cachadinha".

Numa nota à imprensa divulgada esta terça-feira, o município, que também colocou a bandeira a meia haste, refere que Cachadinha, falecido na segunda-feira aos 66 anos, vítima de doença prolongada, foi "dos intérpretes maiores dos cantares tradicionais e durante décadas um dos rostos mais emblemáticos das seculares festas e tradições" de Ponte de Lima.

"Com o seu desaparecimento, a 10 de junho, Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas, apaga-se também uma das vozes mais inconfundíveis e genuínas das cantigas ao desafio", lê-se no comunicado, elevando "o seu contributo ímpar na valorização e perpetuação deste modo de cantar e tocar, que se tornou tão singular e típico do território que o viu nascer, mas que ele procurou levar até bem longe, projetando Ponte de Lima, o Minho e Portugal junto das Comunidades Portuguesas espalhadas pelo mundo".

"O município de Ponte de Lima associa-se a todos os que lamentam a perda inestimável deste alto representante e embaixador do nosso património cultural imaterial e manifesta à família enlutada as mais sentidas condolências", sublinha a nota.

O corpo de Zé Cachadinha encontra-se em câmara ardente na Capela de Nossa Senhora da Abadia, em Bárrio, sua terra natal, em Ponte de Lima, onde irá a enterrar quarta-feira, às 18.30 horas.