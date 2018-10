Colisão condicionou trânsito na A3 em Ponte de Lima

Idalina Casal Hoje às 12:21 Facebook

Uma colisão entre dois carros ligeiros condicionou, na manhã desta quarta-feira, o trânsito na A3, em Ponte de Lima.

Do acidente, que aconteceu ao quilómetro 71, no sentido Porto/Valença, na freguesia de Rebordões de Souto, por volta das 9.30 horas, resultaram três feridos considerados ligeiros. Foram transportados para o Hospital de Viana do Castelo.

Prestaram auxílio os Bombeiros de Ponte de Lima e Ponte da Barca com nove operacionais apoiados por três viaturas e a ambulância de suporte imediato de vida de Ponte de Lima. Militares da GNR e elementos da Brisa também estiveram no local a tomar conta da ocorrência.