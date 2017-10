Colisão em Ponte de Lima deixa uma criança e dois adultos feridos

Idalina Casal Hoje às 14:58, atualizado às 14:59 Facebook

Uma criança de quatro anos ficou ferida na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros que causou ainda mais dois feridos ligeiros, na tarde desta quarta-feira, em Ponte de Lima.

O acidente aconteceu por volta das 13.15 horas em Campo Raso, freguesia da Correlhã, numa curva da EN 203, onde já se têm registado mais despistes, em dias de chuva.

Um dos feridos precisou de ser desencarcerado e os três foram transportados para o Hospital de Viana do Castelo. Ao que tudo indica, o veículo que circulava no sentido Ponte de Lima-Viana do Castelo ter-se-á despistado e foi embater no outro carro que vinha em sentido contrário.

O acidente obrigou ao corte total do trânsito e só cerca de uma hora depois é que uma das faixas foi aberta.

Os Bombeiros de Ponte de Lima prestaram o auxilio com 11 elementos, apoiados por quatro viaturas. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo também foi acionada para o local.

A GNR tomou conta da ocorrência e elementos da Infraestruturas de Portugal também estiveram no local.