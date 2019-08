Colisão seguida de atropelamento causa dois feridos em Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:21 Facebook

Uma colisão entre dois veículos, seguida de atropelamento, provocou dois feridos, um deles em estado grave, na freguesia de Arcozelo, Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a ocorrência registou-se às 11.02 horas deste sábado na Rua Rego Azal.

Dois carros chocaram e, na sequência da colisão, um deles acabou por atropelar duas pessoas. As vítimas, ambas do sexo feminino, foram transportadas para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo.

Prestaram socorro os Bombeiros de Ponte de Lima com nove operacionais e três viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência.