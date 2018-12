Criações de nove países no próximo Festival Internacional de Jardins

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:41 Facebook

A próxima edição do Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima, que vai decorrer de maio a outubro de 2019, vai incluir criações de nove países.

O júri do evento selecionou 11 jardins provenientes de Portugal, Espanha, Áustria, República Checa, Itália, Alemanha, Brasil, Argentina e China. Segundo fonte da Câmara Municipal de Ponte de Lima, candidataram-se à edição do próximo ano, que decorrerá sob o tema "Jardins do Fim do Mundo", um total de 27 propostas recebidas de vários criadores nacionais e internacionais.

Foram selecionados o "Jardim da Amizade" dos alunos do 8º ano da Escola Portuguesa de Macau, "Forgotten Paradise" de estudantes da University of Natural Resouces and Life Sciences, Vienna (Austria); "Behind the Reflection" (República Checa); "Mirabilia" e "Endless" (Itália); "Utopia| Metamorphosis| Dystopia" (Alemanha); "Astrolabium" (Brasil); "Antiquum et aeternum" e "Balantium" (Espanha); "Vertigem (ir)reversível" e "Jardim de Ilusões" (Portugal) e "Fin del Mundo, Princípio de Todo" (Argentina).

À exposição dos novos jardins juntar-se-á também jardim mais votado na edição 2018, "O Jardim de Microclimas" (Holanda). Entretanto, também já foi lançado o tema para a edição de 2020, que será "As religiões nos Jardins".