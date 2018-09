Despiste de camião corta acessos à A3 e A27 em Ponte de Lima

Hoje às 10:34 Facebook

O despiste de um veículo pesado de transporte de mercadorias obrigou ao corte de trânsito no nó de acesso às autoestradas A3 e A27, em Refóios, Ponte de Lima.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o corte de trânsito nos dois sentidos neste nó de acesso à A3 (Porto/Valença) e à A27 (Viana do Castelo/Ponte de Lima) ocorreu cerca das 08.21 horas.

De acordo com a mesma fonte, o despiste daquele veículo, que transportava carne, provocou ferimentos ligeiros nos dois ocupantes da viatura que foram transportados ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

O alerta do acidente foi dado às 08.03 horas e ao local compareceram 10 operacionais e três viaturas dos bombeiros voluntários de Ponte de Lima, duas patrulhas da GNR, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e a concessionária da autoestrada.