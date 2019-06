Despiste de motociclo mata jovem de 27 anos em Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem com 27 anos de idade perdeu a vida este sábado à tarde, após despiste do motociclo que conduzia na Estrada Nacional 306 em Rebordões Santa Maria, Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado às 16.29 horas e o óbito do motociclista foi declarado no local. Foram acionados meios de socorro e de apoio psicológico.

Estiveram envolvidos no socorro 13 operacionais com viaturas do INEM e SIV de Ponte de Lima, VMER do Alto Minho e duas patrulhas da GNR.