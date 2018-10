Despiste faz um morto e quatro feridos na A27 em Ponte de Lima

Idalina Casal Hoje às 12:22 Facebook

O despiste de uma viatura ligeira provocou, na manhã desta quinta-feira, um morto e quatro feridos na A27, em Ponte de Lima. Um dos feridos foi considerado grave e transportado para o Hospital de Braga. Os restantes foram feridos ligeiros e levados para o Hospital de Viana do Castelo.

De acordo com fonte do comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, todas as vítimas são do sexo masculino e terão entre 18 e 20 anos.

O alerta foi dado às 11.21 horas para o quilómetro 17 da A27, sentido Ponte de Lima/Viana do Castelo, na freguesia de Estorãos. O acidente obrigou ao corte da autoestrada.

Prestaram auxílio bombeiros de Ponte de Lima, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, num total de 13 operacionais apoiados por cinco viaturas, a viatura médica de emergência e reanimação de Viana do Castelo e a ambulância de suporte imediato de vida de Ponte de Lima. Militares da GNR e da concessionária da autoestrada também estiveram no local.