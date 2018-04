Dois acidentes de viação em dez minutos fazem três feridos em Ponte de Lima

Idalina Casal Hoje às 20:51 Facebook

Twitter

O despiste de uma viatura ligeira seguido de capotamento provocou dois feridos ligeiros ao final da tarde deste domingo, em Bertiandos, Ponte de Lima. Os dois feridos foram levados para o Hospital de Viana do Castelo.

O alerta para o acidente foi dado pelas 18.27 horas para o final da reta de Bertiandos, na fronteira com a freguesia de Fontão. No socorro estiveram envolvidos cinco elementos dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima com duas ambulâncias.

Pelas 18.40 horas, foi dado um novo alerta para uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro, na freguesia de Vitorino dos Piães, no mesmo concelho. Deste acidente, que aconteceu na rua de Moldes, resultou um ferido ligeiro que também foi levado para o Hospital de Viana do Castelo numa ambulância dos Bombeiros Voluntários que prestaram auxílio com três operacionais.