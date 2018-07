Dois idosos afogados num ribeiro em Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes 28 Abril 2018 às 17:43 Facebook

Dois idosos morreram afogados este sábado à tarde num ribeiro na freguesia de Correlhã em Ponte de Lima.

Ao que o JN apurou trata-se de um casal, com idades na casa dos 70 anos, e que já se encontraria na água há algum tempo, estando em aberto a possibilidade de tratar-se de crime.

Segundo informação do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, as duas vítimas terão sido encontradas na água pelos bombeiros, depois de terem recebido o alerta para a situação às 16.39 horas.

A mesma fonte adianta que o afogamento, cujos contornos se desconhecem, ocorreu num ribeiro, que desagua no rio Lima, na zona da rua Caminho de Santiago, em Correlhã. O óbito foi declarado no local. A Polícia Judiciária foi acionada.

Para o terreno foram mobilizados os Bombeiros de Ponte de Lima, três patrulhas da GNR, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo e uma Unidade de Psicólogos do INEM.