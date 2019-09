Encontrado corpo de mulher desaparecida em Ponte de Lima desde domingo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi encontrado esta tarde no rio Lima, em Ponte de Lima, o corpo de uma mulher de 72 anos, que estava desaparecida desde domingo.

Segundo o Comandante dos Bombeiros de Ponte de Lima, Carlos Lima, o cadáver foi localizado, ao final do dia, por um popular dentro de água na freguesia de Ribeira, a três quilómetros da zona urbana.

Carlos Lima adiantou que se trata do corpo de uma septuagenária residente em Barcelos, que desapareceu domingo durante as Feiras Novas, numa altura em que se encontrava com familiares. E que terá sido vista pela última vez cerca das 15 horas.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, decorriam buscas apeadas nas margens do rio desde as 16.42 horas desta terça-feira, e estiveram envolvidos na operação 28 operacionais e 11 veículos dos Bombeiros de Ponte de Lima, GNR e PSP.

O corpo foi retirado da água e será transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo. A Polícia Judiciária esteve no local.