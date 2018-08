Estilo minimalista marca o cartaz da Vaca das Cordas de Ponte de Lima

Idalina Casal 09 Maio 2018 às 10:22 Facebook

A edição da Vaca das Cordas de Ponte de Lima deste ano já tem cartaz para divulgar a tradição que está marcada para 30 de maio.

Ricardo Rodrigues é o autor do cartaz que assenta num estilo minimalista. "Um cartaz não é uma obra de arte e não precisa de muito para transmitir a mensagem. A Vaca das Cordas já tem um legado que não precisa de muita informação para ser divulgada", considerou o autor. Com fundo preto numa referência e "homenagem" à cor do touro, o cartaz usou a forma da cabeça do animal com cordas soltas para deixar aparecer uma fotografia da corrida. "Já tinha a ideia daquele cartaz há algum tempo, tornando-o mais limpo do ponto de vista estético", contou Ricardo, que é designer, artista plástico e ilustrador.

A tradição deste ano da Vaca das Cordas vai manter o mesmo percurso de 2017, depois de ter sido mudado o local de visita ao animal. Desta forma, o touro ficará guardado na Expolima e sairá para a corrida na rua do Arrabalde, como manda a tradição.

Aníbal Varela, da Associação dos Amigos da Vaca das Cordas, mostrou-se confiante na realização e sucesso da corrida, apesar de ter começado a circular uma petição pública a defender o fim da tradição lançada por um grupo de ativistas vegan da organização "Anonymous for the Voiceless", alegando que a corrida é uma "violação profunda da dignidade do animal usado como um objeto para cumprir um ato de pura violência gratuita com fins recreativos para os presentes". A petição tem mais de 2660 subscritores. Aníbal Varela entende que há alguma "ignorância" por parte de quem defende o fim da Vaca das Cordas, garantindo que "não há maus tratos ao animal".

Este sábado, o organizador vai até Montemor-o-Velho escolher o touro para a corrida deste ano, na expectativa que o animal, que deverá pesar cerca de 450 quilos, seja parecido com o da edição de 2017 que foi uma das mais animadas dos últimos anos. "Não queremos um touro para matar ninguém nem queremos que ninguém maltrate o touro. Queremos fazer uma festa e cumprir a tradição da Vaca das Cordas", reiterou Aníbal Varela.

A Vaca das Cordas atrai milhares de pessoas de todo o país a Ponte de Lima, na véspera do feriado do Corpo de Deus. A corrida passa pelas ruas do centro histórico de Ponte de Lima, tem uma paragem na Igreja Matriz, onde é dado vinho ao touro, e termina no areal com muitos trambolhões e nódoas negras à mistura.