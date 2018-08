Família em estado grave após despiste em Ponte de Lima

Idalina Casal Hoje às 01:06 Facebook

O despiste violento de um carro fez três feridos esta terça-feira na A3, em Anais, Ponte de Lima. Os feridos são um casal que ficou em estado grave e uma filha menor. Foram levados para o Hospital de Braga.

No local, os três foram dados como feridos graves, mas no hospital a menina acabou por ser considerada ferido ligeiro. O alerta para este acidente aconteceu às 22 horas, no quilómetro 69 da autoestrada que faz a ligação entre Porto e Valença, sentido sul/norte.

Este acidente mobilizou nove elementos dos Bombeiros de Ponte de Lima, apoiados por três viaturas, uma das quais de desencarceramento, a ambulância de suporte imediato de vida de Ponte de Lima e as viaturas médicas de emergência e reanimação de Barcelos e Braga.