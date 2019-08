Feiras Novas de Ponte de Lima com hospital de campanha para triar urgências

Hoje às 18:55 Facebook

As Feiras Novas, que decorrem em setembro, em Ponte de Lima, vão dispor pela primeira vez de um hospital de campanha para "tratar" casos "ligeiros", para evitar sobrecarregar a urgência do hospital.

"Este ano, pela primeira vez, no largo da capela das Pereiras vamos ter um pequeno hospital de campanha com enfermeiros do INEM para assistirem todos os que necessitarem, fazendo uma pré-triagem hospitalar, para que os bombeiros fiquem mais libertos para acudir às pessoas que precisem de auxílio e, também, para aliviar os médicos da urgência do hospital Conde de Bertiandos, para atender casos que exijam mais cuidados", explicou Ana Machado, médica que preside à associação concelhia das Feiras Novas.

