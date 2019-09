Fernando Pimenta acrescentou brilho ao cortejo etnográfico das Feiras Novas

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:33 Facebook

A vila de Ponte de Lima viveu este sábado um dos momentos altos das Feiras Novas, com a realização do cortejo etnográfico dedicado aos costumes e tradições daquele concelho. Este ano, a assistir na tribuna de honra, como convidado especial, esteve um filho da terra, o canoísta, campeão do Mundo, Fernando Pimenta.

O atleta, apurado para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, é natural de Ribeira, Ponte de Lima, uma freguesia que desfilou com o carro alegórico "Ida à Fonte". E mostrou satisfação por, entre competições, poder participar na festa.

"Este ano calhou bem, porque apesar de ter algumas competições, amanhã já parto para o Japão para o teste olímpico, pude aproveitar um bocadinho", disse Pimenta, comentando: "É sempre um prazer ver este cortejo, porque representa as nossas raízes. Dá-nos uma satisfação muito grande, ainda para mais como convidado de honra".

Para Vítor Mendes, Presidente da Câmara de Ponte de Lima, Pimenta "acrescentou brilho" a um dos momentos com "maior participação" das Feiras Novas. "Calculamos que estejam hoje (ontem) em Ponte de Lima mais de 200 mil pessoas a ver o nosso cortejo etnográfico", disse.

A festa prossegue este Domingo com Cortejo histórico e Tourada. Às 15.30 horas, sai o desfile dedicado a "figuras e espiódios da história de Ponte de Lima", e, às 18 horas, Tourada, com "uma cartel de luxo", segundo consta do programa. Terá como protagonistas seis cavaleiros e seis animais, e será animada pela Banda de Música de Ponte de Lima.