Gastroenterite viral afeta Ponte de Lima há uma semana

A Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) confirmou, esta sexta-feira, que o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Ponte de Lima, registou, na última semana, um aumento de doentes com sintomas de gastroenterite viral.

Segundo fonte daquela unidade, a "virose vírica" atinge principalmente crianças, jovens adultos e alguns idosos, sendo que, embora não haja registo de entrada de casos na Urgência do hospital de Viana do Castelo, haverá algumas crianças com aquela sintomatologia na unidade de Pediatria.

"Confirma-se desde sábado (dia 24) um maior fluxo de doentes com sintomatologia gastrointestinal (vómitos e diarreia) no Serviço de Urgência Básica de Ponte de Lima. Ao que tudo indica, apresentam um quadro de infeção com características víricas", informou a fonte da ULSAM, acrescentando que "não se registou nenhum caso grave" e referindo que "foi dada a resposta adequada", "todos os doentes tiveram alta" e que "aparentemente a situação está a normalizar".

O "Jornal de Notícias" contactou o delegado de Saúde do Alto Minho, Luís Delgado, que declarou: "Se fosse um surto era questão de saúde publica, mas não tenho notificação nenhuma da situação. Sendo vírica, pode contagiar um grande número de pessoas, mas não há nenhum alarme".