Homem com 70 anos ferido com gravidade em acidente com trator

Um homem de 70 anos ficou, esta quarta-feira, ferido com gravidade num acidente com trator em Ribeira, Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a vitima terá sido encontrada ao lado do veículo tombado num campo agrícola, cerca das 17 horas. Terá sofrido traumatismos a nível do torax.

A ocorrência registou-se na rua do Souto. Estiveram no local sete operacionais com duas viaturas dos Bombeiros de Ponte de Lima, a SIV daquele município e a VMER do Alto Minho.