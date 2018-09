Homem de 84 anos morre num acidente de trator em Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:03 Facebook

Um homem com 84 anos de idade morreu ao início da tarde deste sábado, na sequência de um acidente com um trator agrícola, ocorrido em Fornelos, Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o veículo estava a ser manobrado pelo octogenário num terreno de cultivo, junto à rua de Urjal, e capotou.

O alerta para a ocorrência foi dado às 12.01 horas e foram mobilizados para a operação de socorro a ambulância de Suporte Imediato de Vida e uma ambulância do INEM de Ponte de Lima e a Vitaura Médica de Emergência e Reanimação do Alto Minho, com seis operacionais.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, "quando os meios de socorro chegaram ao local, encontraram a vítima inconsciente e após várias tentativas de reanimação o médico do INEM declarou o óbito".