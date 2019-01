"Homem mais velho do Minho" morreu aos 106 anos

Ana Peixoto Fernandes * Hoje às 14:53, atualizado às 14:59 Facebook

José Luís Antas, o "homem mais velho do Minho, morreu esta madrugada de domingo, durante o sono, em Cabração, Ponte de Lima.

Conhecido por "Zezinho da Bemposta", nasceu em 1912, teve uma filha, Maria José Antas, que confirmou a notícia ao JN. "Morreu durante o sono, esta noite", disse. "Teve uma vida feliz e morreu em paz", acrescentou.

O corpo de José Antas está em câmara ardente na capela de Cabração, em Ponte de Lima. Segunda-feira, às 10.30 horas, o cortejo fúnebre sai para a igreja paroquial, onde será realizada missa, após a qual irá a sepultar no cemitério da freguesia.

José Luís Antas falou ao JN no início do ano sobre os segredos da longevidade. Após anos de "vida louca de solteiro", casou aos 60 com a empregada, de quem tinha já uma filha, Maria José, então com 11 anos.

Assentou de vez após os 60. "Não come muito, sempre foi assim. E beber também nunca bebeu", explicou a filha, na reportagem do JN. Antigo merceeiro e agricultor de Cabração, faria 107 anos a 29 de junho.

* com Augusto Correia