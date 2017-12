Incêndio deixa família desalojada e fere bombeiro em Ponte de Lima

Hoje às 20:49 Facebook

Um incêndio numa habitação em Beiral de Lima, concelho de Ponte de Lima, deixou uma família com três pessoas desalojada, ao final da tarde desta sexta-feira. As causas do fogo, que deflagrou numa divisão da casa contígua à estrutura principal, não foram apuradas.

O alerta foi dado às 19.13 horas para o lugar de Vinha Nova. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já tinham destruído a divisão e o recheio, essencialmente composto por mobiliário. A divisão teria cerca de 60 metros quadrados.

A estrutura principal da habitação não ficou comprometida pelo fogo, contudo, o fumo deixou a casa "bastante danificada" e "sem condições de habitabilidade", disse José Cruz, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima.

"Por razões que desconhecemos, o aumento de uma casa de habitação unifamiliar foi totalmente tomada pelas chamas. O espaço central da casa, com placa e paredes em granito, não foi afectado directamente pelo fogo", explicou.

"Quando chegamos, a divisão já estava toda tomada pelas chamas e nós cortamos o incêndio para não progredir para a parte principal da casa", acrescentou o segundo comandante que acionou os serviços da Proteção Civil Municipal para apoiar no realojamento da família, composta por pai de 42 anos, mãe de 39 e um filho menor com 14 anos.

Um bombeiro acabou por ficar ferido quando chegou ao local, não diretamente pelo incêndio, mas ao sair da viatura de combate. "Na aproximação ao incêndio, um bombeiro deve ter pisado mal no chão, que é em calçada irregular, e sofreu uma entorse, presumo que nas costas. Foi transportado para o Hospital pelo INEM", informou ainda o segundo comandante. Prestaram auxílio 11 elementos dos Bombeiros, apoiados por três viaturas.