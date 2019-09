Jogador morreu durante treino de futebol em Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:47, atualizado hoje às 00:13 Facebook

Um homem de 42 anos morreu, esta quarta-feira à noite, num campo de futebol de Correlhã, em Ponte de Lima.

Segundo fonte da corporação de bombeiros local, a vítima é um jogador que estava a treinar no recinto. "Sentiu-se mal e caiu em campo. Infelizmente acabou por falecer. O óbito foi declarado no local", informou a fonte.

O alerta para a ocorrência foi dado às 21.27 horas. De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, "o jogador sentiu-se indisposto e entrou em paragem cardiorrespiratória. Inicialmente, foi assistido pelo fisioterapeuta e depois por uma equipa do INEM. Foram feitas manobras de reanimação, mas não resistiu".

A vítima é natural do concelho de Ponte de Lima.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Ponte de Lima, com viaturas de Suporte Imediato de Vida (SIV) e de Emergência e Reanimação (VMER), patrulhas da GNR e uma equipa de apoio psicológico do INEM.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.