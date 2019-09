Jovem de 22 anos morre em acidente na A27 em Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:23 Facebook

Uma jovem de 22 anos morreu este domingo à noite num acidente de viação na A27 em Ponte de Lima.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, o acidente ocorreu cerca das 20.43 horas e o óbito foi confirmado no local.

Tratou-se de um despiste de um veículo ligeiro registado ao quilómetro nº 14, no sentido Viana do Castelo-Ponte de Lima, na zona de S. Pedro de Arcos. Estiveram no local sete operacionais com duas viaturas das corporações de Bombeiros de Ponte de Lima, veículos SIV e VMER, Brigada de Trânsito e concessionária Norte Litoral.