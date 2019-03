Mulher morre em acidente com trator agrícola em Ponte de Lima

Andreia Alexandra Fernandes com Lusa Hoje às 19:32, atualizado às 21:45 Facebook

Uma mulher de 60 anos morreu, esta segunda-feira, na sequência de um acidente com um trator agrícola que capotou, na freguesia de Gondufe, em Ponte de Lima.

A vítima ficou em paragem cardiorrespiratória, tendo sido submetida a manobras de reanimação, mas sem sucesso.

Segundo disse à Lusa o comandante dos bombeiros voluntários de Ponte de Lima, Carlos Lima, "o óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)".

O comandante dos bombeiros voluntários de Ponte de Lima adiantou que "o trator virou e que a mulher ficou debaixo do veículo", desconhecendo-se as causas do acidente.

Ao local, acorreu uma ambulância e uma viatura de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Viana do Castelo.

O alerta foi dado cerca das 18.40 horas.