Mulher de 81 anos em estado grave em acidente rodoviário

Uma idosa de 81 anos ficou, esta terça-feira, em estado grave na sequência de um acidente rodoviário, ocorrido na Estrada Nacional 201, em Pedras Finas, Arcozelo, Ponte de Lima.

Segundo fonte dos Bombeiros locais, além da mulher do sinistro registado cerca das 13.52 horas, resultou também um ferido leve. Tratou-se de um despiste seguido de colisão de um veiculo ligeiro de passageiros.



As vítimas foram transportadas para o hospital da ULSAM em Viana do Castelo. Prestaram socorro a SIV e duas ambulâncias Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima. Estiveram no local duas patrulhas da GNR.