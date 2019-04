Ponte de Lima com taxa de desemprego mais baixa do distrito

Andreia Alexandra Fernandes Hoje às 15:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O concelho de Ponte de Lima tem a taxa de desemprego mais baixa do distrito, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Os dados foram divulgados pelo município, que manifesta a sua satisfação pela descida da taxa de desemprego para 3,75%, reportada a fevereiro deste ano.

Em comunicado, a autarquia informa ainda que em 2018, o concelho registou "um saldo positivo de mais 94 empresas e 830 postos de trabalho", de acordo com dados fornecidos pela Segurança Social.

Os benefícios fiscais atribuídos às empresas que se instalam no concelho de Ponte de Lima têm sido uma das apostas do município para atrair investimento ao longo dos anos, bem como outras medidas que ajudam na redução de custos de instalação ou funcionamento das empresas, de forma a "libertar liquidez" às mesmas. A melhoria de condições nos parques empresariais têm também permitido que mais empresas apostem na instalação neste concelho, como por exemplo, nos polos industriais da Queijada e da Gemieira.

Há também projetos específicos do município para promover a valorização económica dos recursos endógenos e incentivar à criação do próprio emprego. Segundo a autarquia, a "realização de eventos, feiras e exposições ao longo do ano visando a promoção e valorização dos recursos endógenos e da economia local" também têm dado um "contributo fundamental para a estratégia" do executivo que quer continuar a diminuir o desemprego, criar emprego qualificado e a fixar população.