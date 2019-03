Ponte de Lima investe três milhões de euros para reduzir desperdício de água

Andreia Fernandes Hoje às 18:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O município de Ponte de Lima vai investir três milhões de euros para reduzir as perdas de água nos sistemas de distribuição do concelho.

A verba aprovada em reunião de Câmara vai permitir que seja feita uma remodelação das redes que já existem e vai garantir que possam ser adquiridos equipamentos de monitorização e controlo das perdas nos sistemas de distribuição de água.

Este investimento de três milhões de euros já vai ser feito pela empresa Águas do Alto Minho, que agrega sete dos 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo, na gestão das redes de abastecimento de água e com a qual há cada vez mais uma maior preocupação face à escassez deste recurso.

Segundo o município de Ponte de Lima, este investimento vai promover a "otimização e gestão eficiente dos recursos e infraestruturas existentes", vai garantir que o serviço que é prestado às populações seja de qualidade e assegurar a sustentabilidade dos sistemas.