Ponte de Lima lança projeto para combater insucesso escolar

O projeto "School 4 All" foi apresentado na Escola António Feijó, em Ponte de Lima, e tem como principal objetivo o combate ao insucesso escolar dos alunos dos quatro agrupamentos escolares do concelho.

Para o vereador da Educação, Paulo Sousa, que salientou a importância deste projeto, que vai chegar a todos os alunos e que vai dotar as escolas com uma maior capacidade de resposta, toda a comunidade escolar terá mais ferramentas para combater o insucesso escolar.

Nos quatro agrupamentos do concelho, vão ser criados, por exemplo, novos espaços de aprendizagem personalizada para a ciência, um laboratório de línguas que vai ajudar os alunos na aprendizagem de novos idiomas, e uma equipa multidisciplinar com novos técnicos superiores que vão trabalhar em articulação com as escolas. Entre tantas ações que terão pela frente, os profissionais terão que validar medidas de integração e ajudar diretamente os 136 alunos referenciados nos agrupamentos.

Com estas mudanças, a autarquia quer reduzir a taxa de retenção dos alunos para zero e aumentar a taxa de conclusão do ensino secundário para os 100 %.

"Felizmente para todos, fruto do trabalho de todos, somos dos concelhos que tem a menor taxa de retenção no ensino básico, abaixo da média do Alto Minho, da região Norte e significativamente inferior à média nacional. E somos aqueles que temos a maior taxa de conclusão do ensino secundário", afirmou o presidente da Câmara de Ponte de Lima, Vítor Mendes, acrescentando que ainda há um conjunto de alunos com dificuldades e que o objetivo é que esse número (136) diminua para zero.

O projeto é bem visto pelos quatro diretores dos agrupamentos de escolas de Ponte de Lima, que são unânimes em defender que o "School 4 All" será uma mais-valia para potenciar a aprendizagem dos alunos dos vários graus de ensino. José António Silva, diretor da Escola António Feijó diz-se satisfeito com a implementação do programa e destaca o papel que a equipa multidisciplinar vai ter que desempenhar para a melhoria do desempenho dos alunos.

"Não se pense que se consegue combater o insucesso escolar despejando camiões de dinheiro em cima da escola, não. Há processos, há problemas geradores do insucesso escolar e que não estão só dentro da escola, mas também fora da escola e a equipa multidisciplinar terá esse papel de intervenção no terreno para ajudar a combater o problema", explicou José António Silva.

Luís Fernandes, diretor do Agrupamento de Freixo, partilha da visão e acrescenta que o projeto "assinala a continuidade da transformação das escolas" no concelho, defendendo ainda que "nenhum projeto funcionará se só se trabalhar dentro da escola".

O projeto "School 4 All" será implementado durante três anos nos agrupamentos de escolas de Ponte de Lima, tendo como metas a redução da taxa de alunos negativos em menos 10% e a diminuição da taxa de retenção e desistência em menos 25%. O projeto resulta de um investimento de mais de 600 mil euros, sendo financiado em mais de meio milhão por fundos comunitários. Nos últimos 15 anos, o município já investiu cerca de 170 milhões de euros nas escolas do concelho.