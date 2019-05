Ponte de Lima lidera o ranking nacional da sustentabilidade financeira

Andreia Alexandra Fernandes Hoje às 20:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O município de Ponte de Lima foi considerado, no Rating Municipal Português, da Ordem dos Economistas, o mais sustentável financeiramente, entre os 308 municípios do país, seguido do Porto e de Fafe.

A avaliação relativa ao ano de 2018, que tem por base quatro dimensões de análise - a governação municipal, o serviço aos cidadãos, o desenvolvimento económico e social e a sustentabilidade financeira -, colocou Ponte de Lima no 7º lugar a nível nacional, no ranking geral.

O concelho foi ainda considerado o município mais sustentável da região do Minho, tendo em conta as dimensões de análise.

Para a Autarquia, este é um motivo de orgulho. Tendo Ponte de Lima registado uma "evolução positiva em termos socioeconómicos nos últimos anos", o município pode afirmar com "convicção que a estratégia de desenvolvimento preconizada para o concelho pode e deve ser continuada".

Neste processo, o modelo é participativo e contou com o contributo de académicos internacionais, do Tribunal de Contas, da Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), da Inspeção Geral das Finanças (IGF), da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), do TIAC (Transparência e Integridade), da Associação Cívica, entre outras entidades e individualidades deste setor.