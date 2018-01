Queda de chapas deixa homem em estado grave em Ponte de Lima

Idalina Casal Hoje às 16:33 Facebook

Um homem com 51 anos ficou em estado grave após a queda de umas chapas, numa obra particular, em Ponte de Lima, esta terça-feira, ao início da tarde.

"O trabalhador ia a passar e as chapas deslizaram e caíram-lhe em cima. Ao que parece, ele não estava a trabalhar com as chapas", informou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, Carlos Lima.

Na sequência do acidente de trabalho, que aconteceu na avenida do Brasil, na freguesia da Feitosa, em Ponte de Lima, o homem ficou politraumatizado e foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo. O que motivou o deslizamento das chapas está a ser averiguado pela GNR.

O alerta foi dado às 13.27 horas e prestaram auxílio os bombeiros e a ambulância SIV de Ponte de Lima.