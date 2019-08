Réplica de barco que navegava no rio Lima há 60 anos lançado à água em Ponte de Lima

Hoje às 17:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma réplica do barco "água arriba", que antigamente fazia o transporte de pessoas e mercadorias no rio Lima, vai ser lançado à água, na sexta-feira, em Ponte de Lima, para "recuperar uma memória coletiva" e para fins turísticos.

"Há 60 anos que não existia uma "água arriba" nas águas do rio Lima. O nosso objetivo é recuperar uma memória coletiva associada à navegabilidade do rio e de toda a atividade comercial e social que existia nas margens do rio Lima, entre Ponte de Lima e Viana do Castelo", afirmou o vereador da Câmara de Ponte de Lima, Paulo Sousa.

Leia mais em Alto Minho TV