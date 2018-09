"Rio Lima encantado" abre as Feiras Novas de Ponte de Lima

Idalina Casal Hoje às 20:56 Facebook

Twitter

As Feiras Novas de Ponte de Lima começam esta quarta-feira com um espectáculo multimédia chamado "Rio Lima encantado" que combina luz, música, pirotecnia e água.

A ponte medieval, ex-libris de Ponte de Lima, vai estar interdita ao público durante o espetáculo, que poderá ser apreciado do areal e Largo de Camões. Este momento precede a abertura oficial da iluminação, um dos momentos mais aguardados pelas centenas de visitantes que já começam a encher as ruas de Ponte de Lima a cantar e dançar ao som de concertinas.

As Feiras Novas decorrem até à próxima segunda-feira e atraem milhares de pessoas. Considerada a "romaria de noite e de dia", a festa tem como um dos pontos altos o cortejo etnográfico no próximo sábado à tarde, que contará com a presença do ministro e secretário de Estado do Ambiente. Neste desfile participam as freguesias limianas numa mostra do que mais genuíno existe no concelho.

Esta quinta-feira realiza-se o primeiro concurso de galinhas de raça autóctones em Ponte de lima, na Expolima, e a noite é dedicada à música filarmónica com a atuação da Banda de Música de Estorãos.

O grupo Fado ao Centro é o protagonista desta sexta-feira à noite dedicada ao fado de Coimbra, no Largo da Lapa, seguindo-se o concerto de tunas académicas. Em simultâneo, a vila fervilha com as bandas de música no Largo de Camões e com a festa dos cantares ao desafio com Zé Cachadinha, na Expolima.

No domingo, o destaque vai para o cortejo histórico subordinado ao tema "Ponte de Lima: Fragmentos da história de uma vila", seguido de tourada e festival de folclore. A segunda-feira é dedicada às solenidades religiosas em honra da Senhora das Dores e à noite a verbena popular será protagonizada pelo Real Combo Lisbonense.