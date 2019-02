A.P.F. Hoje às 19:17 Facebook

Automobilistas com viaturas estacionadas no areal do rio Lima, em Ponte de Lima, foram este domingo surpreendidos pela subida das águas.

Fonte dos Bombeiros declarou ao JN que foi recebido um alerta de um popular relativamente ao sucedido e que a situação foi comunicada à PSP.

"Não se registaram pedidos de socorro para ajudar pessoas ou para retirar viaturas do local", informou a fonte. A mesma informação foi confirmada por fonte da PSP.