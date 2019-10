Um milhar de crianças portuguesas e galegas juntas num "abraço" ao rio Lima

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:46 Facebook

Cerca de um milhar de crianças de Xinzo de Límia (Ourense-Galiza) e de Ponte de Lima participaram esta terça-feira ao fim da manhã num "abraço" ao rio Lima.

A iniciativa, comemorativa do Dia Nacional da Água e do Dia Internacional do Idoso, decorreu no centro histórico, ponte romana e margens daquele curso de água da vila limiana como forma de sensibilização ambiental.

Foi a 10.ª edição do Abraço ao Rio Lima, promovido por aquele município português, através do seu Serviço Área Protegida. "É uma iniciativa que tem tido um enorme sucesso. Procuramos também reforçar e consolidar a geminação que temos com Xinzo de Límia há mais de 30 anos, já que este cordão umbilical que é o rio Lima, nasce exatamente nessa localidade", disse o presidente da Câmara de Ponte de Lima, Vítor Mendes, referindo: "Entendemos que esta é a melhor forma de valorizar e preservar o maior e mais importante ecossistema que atravessa o nosso território. E dar a conhecer às crianças a sua importância no contexto do desporto, do turismo náutico, na pesca e do ponto de vista económico".

O cordão humano que abraçou o rio, numa extensão de "cerca de 800 metros", cumpriu assim, segundo o autarca, o seu papel de "transmitir os valores de Ponte de Lima de geração em geração". O evento contou ainda com a participação de instituições de acolhimento a seniores do concelho e, com a colaboração dos Bombeiros Voluntários, PSP e GNR de Ponte de Lima. No local esteve presente o "Pinchas", a mascote da Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d"Arcos.