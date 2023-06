Jardins efémeros deliciam turistas junto ao rio Lima

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:38 Facebook

Festival cumpre 18ª edição sob o lema "Jardins Saudáveis", com criações de 11 países e escolas de Ponte de Lima.

Gracelinda Pereira, a filha Daniela Matos e a amiga, Rosalina Fragoso, deslocaram-se de Murtosa, no distrito de Aveiro, até Ponte de Lima, de propósito para visitarem o Festival Internacional de Jardins, certame que arrancou em maio e se prolonga até outubro, sob o tema "Jardins Saudáveis". As três deliciam-se a conhecer as 11 propostas que foram selecionadas no concurso deste ano.

Daniela já tinha visitado o festival, que está a cumprir a 18ª edição, e queria dá-lo a conhecer à mãe, que é fascinada pelo tema.