João Gomes: "A nossa luta é contra o rolo compressor e autista do CDS"

João Gomes, membro da Concelhia do PCP de Ponte de Lima, foi deputado na Assembleia Municipal e candidata-se pela terceira vez consecutiva.

A reversão do processo de constituição da empresa Águas do Alto Minho, "o retorno do controlo da água para o município", é uma das prioridades de João Gomes, 50 anos, candidato à Câmara de Ponte de Lima. Assim como uma maior dinâmica do comércio local, da agricultura familiar e da floresta. E a promoção da fixação de emprego qualificado e a captação de investimento de elevado valor tecnológico.

O que o motiva a candidatar-se a presidente da Câmara de Ponte de Lima?