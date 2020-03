Lar em asfixia financeira pede ajuda para atender 181 idosos em Ponte de Lima

O lar Nossa Senhora da Conceição em Ponte de Lima lançou esta quarta-feira um apelo à população para que ajude a instituição, que "atravessa uma grave situação financeira e estrutural".

Os responsáveis pedem donativos em dinheiro e material de proteção, para atender aos 111 idosos que acolhe em regime residencial e aos 70 a que presta apoio domiciliário.

A instituição com 95 funcionários, encontra-se endividada e caiu no vazio diretivo, por demissão dos seus órgãos. Com a crise sanitária da Covid-19, desespera com os recursos materiais e humanos a esgotar-se.

"O pedido de ajuda para o lar é que, neste momento, existem mais de 100 mil euros de dividas a fornecedores, e é necessário adquirir material extra de proteção individual dos trabalhadores", disse ao JN, o presidente do Conselho Fiscal, Abel Batista, adiantando que, devido à situação financeira da instituição, "as transferência da segurança social apenas dão para pagar salários". "O que se está a pedir é donativos e pagamento de quotas para ver se se consegue equilibrar as contas e não haja rutura de fornecimentos por falta de pagamento", referiu.

Num comunicado que está a ser partilhado nas redes sociais, o presidente da Mesa da Assembleia Geral da Casa de Caridade Nossa Senhora da Conceição, que assina o documento, escreve: "(...) antevemos que em pouco tempo não teremos qualquer possibilidade de acudir às necessidades prementes nos dias que correm, o que nos deixa deveras angustiados e ansiosos face à simples ideia de não termos meios de proteger quem confia em nós".