Mãe e filha feridas após despiste em Ponte de Lima

Uma mulher de 57 anos e a filha de 13 ficaram feridas, a menor em estado grave, após despiste e embate contra um muro da viatura em que seguiam, este domingo, na Estrada Nacional 306 em Bárrio, Ponte de Lima.

Segundo fonte da corporação de Bombeiros local, o alerta para o acidente foi recebido às 13.22 horas. A vítima grave foi transportada para o hospital de Braga e a ligeira para o de Viana do Castelo. No socorro estiveram envolvidos 10 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros e SIV de Ponte de Lima, VMER do Alto Minho e GNR.