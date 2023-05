Maiores de 60 anos do Alto Minho vão ser artistas da rádio por um dia

Prepararam espetáculos teatrais ao longo de 30 meses e vão apresentá-los ao público esta quarta-feira à tarde (15 horas), 10 de maio, no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima.

Cerca de 100 pessoas, com mais de 60 anos e oriundas dos dez concelhos da região do Alto Minho, serão "artistas" por um dia, num palco profissional. A rádio é o denominador comum a todas as performances, criadas no âmbito do projeto ATIVASénior - Teatro com Seniores no Alto Minho, e que vão ser apresentadas numa peça única.

"Nós atualmente temos a Internet, mas quanto às pessoas desta faixa etária, era pela rádio que sabiam as notícias e ouviam as músicas. Esse foi o ponto comum que encontramos nos seniores de todos os concelhos", explica Ricardo Simões, diretor artístico do Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana, responsável pelo projeto, explicando que isso fez com que a população fosse conhecer algumas rádios e ver como se faz. "Entretanto, tornou-se uma estratégia cénica".

PUB

As intervenções do espetáculo foram dirigidas pelos criadores Liliana Barbosa, Nelma Nunes, Nuno J. Loureiro, Philippe Leroux e Sílvia Barbosa. Versam "memórias, histórias de vida e o património imaterial do Alto Minho, desde canções que as pessoas cantavam quando iam para o campo, a episódios da emigração".

"Criou-se um enredo, com mais de cem pessoas em palco, não todas ao mesmo tempo, e é como se fosse uma grande emissão de rádio que vai passar por todos os concelhos do Alto Minho, em que os locutores, artistas, atores vão ser eles", indica Ricardo Simões.

Iniciada em 2021, a Rádio AtivaSénior junta participantes de Arcos do Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira. "Cada município formou o seu grupo e fez uma apresentação no próprio município. Agora é a parte mais bonita disto, em que eles estão muito entusiasmados porque, finalmente, todos se vão conhecer presencialmente", conta o diretor artístico do Teatro do Noroeste.

"Temos pessoas que inclusivamente só vão participar em vídeo porque estão em lares e que já têm mais de 90 anos. E tivemos pessoas que faleceram ao longo do projeto. Aconteceu em mais do que um grupo", comentou, destacando que "a pessoa mais velha que vai a palco está nos 89 anos".

A apresentação terá entrada gratuita mas é limitada à lotação da sala.