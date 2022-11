Minho já elegeu os seus três novos jovens chefs

Francisco Ferreira, na categoria de cozinha, Miguel Barbosa, na pastelaria, e Filipe Castro, em sala e bar, são os novos melhores jovens chefs do Minho. Foram os vencedores da 5.ª edição do Minho Young Chef Awards ( MYCA) 2022 que decorreu até este domingo em Ponte de Lima.

Francisco Ferreira, da Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo, destacou-se na categoria de cozinha com um "Cabrito envolvido em massa folhada, com cenouras e cogumelos acompanhado de um puré de maçã porta da loja".

Enquanto que categoria de pastelaria, Miguel Barbosa, da Escola Amar Terra Verde, conquistou o júri presidido pelo chef António Alexandre, chef Executivo do Lisbon Marriott Hotel, com a sobremesa "Ovo de Priscos".

Filipe Castro, da Escola Profissional de Esposende, venceu na categoria de sala e bar com um cocktail de vinho verde.

Vinte e cinco alunos de 12 escolas minhotas competiram no MYCA 2022. O concurso é promovido pelo Consórcio Minho Inovação, constituído pelas Comunidades Intermunicipais do Alto Minho, Cávado e Ave.

Os vencedores receberam, além de troféus concebidos pelos alunos de design do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, conjuntos de utensílios relacionados com o ofício e vão participar numa viagem de três dias a Bruxelas.