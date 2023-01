O condutor de um motociclo, com 62 anos, morreu esta quinta-feira de manhã, após colidir com um veículo ligeiro, na A27 em Estorão, Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o acidente ocorreu às 7.21 horas. A condutora do veículo sofreu ferimentos ligeiros.

No local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, INEM e GNR.