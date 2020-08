Motociclista em estado grave após colisão com carro em Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:46 Facebook

O condutor de um motociclo ficou, esta segunda-feira, em estado grave, após colisão com uma viatura ligeira em Ponte de Lima.

Segundo fonte da corporação de Bombeiros local, a vítima, um homem com 25 anos de idade, foi transportada para o hospital de Viana do Castelo.

De acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, o alerta para o acidente ocorrido na Avenida Foral Velho de Dona Teresa, foi recebido as 21.05 horas. Foram mobilizados para o local dois operacionais com uma viatura dos Bombeiros de Ponte de Lima e uma patrulha da GNR.